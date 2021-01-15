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Общество     15.01.2021 09:33

Twitter объяснил временную блокировку аккаунта вакцины «Спутник V»

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Теги:  twitter  вакцины  коронавирус  COVID-19  блокировка 

15 января. Mossovetinfo.ru – Аккаунт российской вакцины «Спутник V» в Twitter был временно заблокирован из-за попытки взлома, сообщается в разблокированном аккаунте со ссылкой на администрацию социальной сети.

Сообщается, что попытка взлома происходила из американского штата Вирджиния.

Ранее сообщалось, что учетная запись российской вакцины была заблокирована в четверг, 14 января. При посещении страницы появлялась надпись, что действие учетной записи временно ограниченно. Примерно через четыре часа работа аккаунта была восстановлена.


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Теги: 
twitter  вакцины  коронавирус  COVID-19  блокировка 

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