15 января. Mossovetinfo.ru – Аккаунт российской вакцины «Спутник V» в Twitter был временно заблокирован из-за попытки взлома, сообщается в разблокированном аккаунте со ссылкой на администрацию социальной сети.



Сообщается, что попытка взлома происходила из американского штата Вирджиния.



Ранее сообщалось, что учетная запись российской вакцины была заблокирована в четверг, 14 января. При посещении страницы появлялась надпись, что действие учетной записи временно ограниченно. Примерно через четыре часа работа аккаунта была восстановлена.