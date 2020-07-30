30 июля. Mossovetinfo.ru – На момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдуму в 2016 году, ни один из нынешних депутатов Госдумы не имел двойного гражданства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.
При этом, проверка наличия второго гражданства у действующих депутатов не входит в компетенцию ЦИК, заявила Памфилова.
«При всем уважении к Государственной думе мы можем только поделиться информацией, которую собирали в 2016 году при регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва», - отметила глава ЦИК.
Памфилова также сообщила, что при регистрации кандидатов в депутаты ЦИК исходит из презумпции доверия. Ответственность за достоверность предоставленных сведений лежит на самих кандидатах. Если человек был допущен к выборам, значит на момент регистрации у ЦИК не было информации о наличии у него второго гражданства или вида на жительство в другой стране.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проверку наличия двойного гражданства у ряда депутатов.
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