9 октября. Mossovetinfo.ru – Участники круглого стола «За сохранение историко-культурного облика ансамбля Бадаевского пивоваренного завода» выступили против проекта застройки территории завода, сообщается на официальном сайте Мосгордумы.
Ранее сообщалось, что к участию в круглом столе, который проводился по инициативе депутата Мосгордумы Екатерины Енгалычевой, были приглашены представители городских властей, профильных городских структур, представители движения «Архнадзор», муниципальные депутаты, активисты и общественники, которые представляют местных жителей.
Участники круглого стола считают, что под видом редевелопмента территории Бадаевский завод, который является памятником архитектуры, будет фактически уничтожен, а часть исторических зданий будет снесена.
По итогам круглого стола была принята резолюция, которую решено направить мэру и правительству Москвы. В резолюции содержится требование провести повторную независимою экспертизу ансамбля Бадаевского завода с привлечением депутатов, активистов и общественности. Также участники круглого стола требуют воздержаться от пересмотра охранных зон завода, а также создать при мэрии Москвы рабочую группу, в которой будет обсуждаться общественный запрос на дальнейшее развитие территории завода с учетом мнения москвичей.
Подробнее о проблемах редевелопмента территории Бадаевского завода можно узнать здесь.
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