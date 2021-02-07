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Общество     07.02.2021 13:14

Ученые рассказали, когда в России отменят масочный режим

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Теги:  масочный режим  маски  перчатки  коронавирус  COVID-19 

7 февраля. Mossovetinfo.ru - Вирусолог и иммунологи рассказали РБК о том, когда россияне смогут перестать носить маски в общественных местах. Они сходятся во мнении, что это будет возможно уже в конце весны, но, разумеется, необходимо учитывать многие факторы.

Иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева среди важнейших отмечает проведение вакцинации и наличие коллективного иммунитета. Она напоминает, что в прошлом году заболеваемость пошла на спад как раз весной, а лето было довольно спокойным, ведь у каждой инфекции есть сезонность.

Неплохой ситуацию с распространением коронавируса назвал доктор биологических наук Алексей Аграновский, вирусолог, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова. В этом году, возможно, удастся избежать сезонного всплеска заболеваемости в начале весны — не в последнюю очередь потому, что люди стали осторожнее, носят маски и стараются не выходить из дома без необходимости, считает он. Вирусолог не исключает того, что при сохранении нынешней ситуации летом могут ограничить или вовсе снять антиковидные меры.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок настроен даже оптимистичнее коллег: хотя точные прогнозы пока делать сложно, но отменить масочный режим за ненадобностью могут, по его мнению, даже в апреле, а летом маски носить не придется. Осенью же может случиться традиционный всплеск распространения респираторных заболеваний. По словам Владимира Болибока, маски защищают не только от коронавируса, но также от гриппа и ОРВИ, а потому масочный режим в некоторых учреждениях могут ввести на постоянной основе.

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Теги: 
масочный режим  маски  перчатки  коронавирус  COVID-19 

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