Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере

25 мая — Mossovetinfo.ru — Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе VK



В последнее обновление учебного профиля вошли отдельное десктопное приложение, функция переносаконтактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложения для удобного сбора файлов и другие улучшения. Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере имеет широкую кросс-платформенную функциональность и доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах.



В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере на Android появилась функция переноса контактов из чатов в WhatsApp. Все это можно сделать в настройках конкретной группы. Далее участники чата смогут общаться по образовательным вопросам в безопасном пространстве учебного профиля Сферум в приложении VK Мессенджер.



Чтобы моментально идентифицировать сообщения от учителя в чате в общем потоке переписки, его профиль теперь отмечен специальной иконкой. Таким образом, всегда можно будет отличить сообщения учителя от сообщений учеников и родителей.



В новом обновлении учителя также смогут посмотреть список тех учеников, кто прочитал отправленные сообщения. Это позволит педагогам быть в курсе, все ли ознакомились с важной информацией.



Также учителям стало доступно мини-приложение для удобного сбора домашних заданий и других файлов от учеников. Для этого педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых участников из своих контактов в учебном профиле. Ученики получают уведомление о том, что учитель просит их загрузить файл в приложение. Как только учащийся отправляет документ, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания. Новая функция поможет педагогам систематизировать и структурировать сбор и хранение документов в одном месте.



Пользователи учебного профиля Сферум в VK Мессенджере также регулярно обращаются к функции создания опросов. Они могут содержать до 10 различных вариантов ответов. Время голосования можно ограничивать, установив дату завершения опроса. В веб-версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере теперь можно посмотреть список тех, кто проголосовал.

Приглашение в чат также стало доступно по номеру мобильного телефона — пользователю придет специальное SMS-уведомление со ссылкой на диалог для присоединения. Такой формат особенно актуален для формирования чатов классных уководителей с родителями.



Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды» и развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей: обновления функционала основаны, в том числе на отзывах педагогов, принявших участие в фокус-группах.

