 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     25.05.2023 10:09

Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сферум  VK Мессенджер  обновление  общение 

25 мая — Mossovetinfo.ru — Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере стали доступны новые удобные функции, позволяющие усовершенствовать процесс коммуникаций по школьным вопросам, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе VK

В последнее обновление учебного профиля вошли отдельное десктопное приложение, функция переносаконтактов из чатов в WhatsApp на устройствах с Android, выделение сообщений учителей специальной плашкой, возможность увидеть, кто просмотрел сообщение, мини-приложения для удобного сбора файлов и другие улучшения. Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере имеет широкую кросс-платформенную функциональность и доступен на смартфонах, планшетах, компьютерах, ноутбуках и других десктопных устройствах.

В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере на Android появилась функция переноса контактов из чатов в WhatsApp. Все это можно сделать в настройках конкретной группы. Далее участники чата смогут общаться по образовательным вопросам в безопасном пространстве учебного профиля Сферум в приложении VK Мессенджер.

Чтобы моментально идентифицировать сообщения от учителя в чате в общем потоке переписки, его профиль теперь отмечен специальной иконкой. Таким образом, всегда можно будет отличить сообщения учителя от сообщений учеников и родителей.

В новом обновлении учителя также смогут посмотреть список тех учеников, кто прочитал отправленные сообщения. Это позволит педагогам быть в курсе, все ли ознакомились с важной информацией.

Также учителям стало доступно мини-приложение для удобного сбора домашних заданий и других файлов от учеников. Для этого педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых участников из своих контактов в учебном профиле. Ученики получают уведомление о том, что учитель просит их загрузить файл в приложение. Как только учащийся отправляет документ, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания. Новая функция поможет педагогам систематизировать и структурировать сбор и хранение документов в одном месте.

Пользователи учебного профиля Сферум в VK Мессенджере также регулярно обращаются к функции создания опросов. Они могут содержать до 10 различных вариантов ответов. Время голосования можно ограничивать, установив дату завершения опроса. В веб-версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере теперь можно посмотреть список тех, кто проголосовал.
Приглашение в чат также стало доступно по номеру мобильного телефона — пользователю придет специальное SMS-уведомление со ссылкой на диалог для присоединения. Такой формат особенно актуален для формирования чатов классных уководителей с родителями.

Сферум был запущен 31 марта 2021 года в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды» и развивается с учетом пожеланий и потребностей пользователей: обновления функционала основаны, в том числе на отзывах педагогов, принявших участие в фокус-группах.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сферум  VK Мессенджер  обновление  общение 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:09 Общество Учителя и школьники получат новые возможности для общения в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере

09:57 Происшествия Уголовное дело возбудили после ДТП в Черемушках со скорой помощью - скончался фельдшер

09:32 Город (Москва и область) Доходный дом Шугаевой на Садовой-Самотечной улице капитально отремонтируют

16:43 Город (Москва и область) На Большой кольцевой линии (11) нет движения поездов от «Кленового бульвара» до «Савёловской» - Дептранс - обновлено

10:24 В мире Россия готова сотрудничать со всеми, кто в этом заинтересован — Путин

Актуальные материалы

17:03 Город (Москва и область) Платформа "Московская электронная школа" будет интегрирована в школы Московской области

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru