3 августа. Mossovetinfo.ru – По факту столкновений посетителей Парка Горького, отмечавших День ВДВ с бойцами Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.
В воскресенье, 2 августа, во время праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, произошло столкновение посетителей парка с бойцами Росгвардии, которые обеспечивали общественный порядок. В результате двое росгвардейцев получили телесные повреждения.
Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Установлены участники потасовки. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инициатор столкновения задержан.
14:59 Общество Уголовное дело возбуждено по факту столкновений десантников с Росгвардией в Парке Горького
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