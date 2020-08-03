3 августа. Mossovetinfo.ru – По факту столкновений посетителей Парка Горького, отмечавших День ВДВ с бойцами Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.



В воскресенье, 2 августа, во время праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, произошло столкновение посетителей парка с бойцами Росгвардии, которые обеспечивали общественный порядок. В результате двое росгвардейцев получили телесные повреждения.



Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Установлены участники потасовки. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инициатор столкновения задержан.