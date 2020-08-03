 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     03.08.2020 14:59

Уголовное дело возбуждено по факту столкновений десантников с Росгвардией в Парке Горького

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Парк Горького  Росгвардия  столкновения  уголовное дело  СК РФ 

3 августа. Mossovetinfo.ru – По факту столкновений посетителей Парка Горького, отмечавших День ВДВ с бойцами Росгвардии, возбуждено уголовное дело, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

В воскресенье, 2 августа, во время праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, произошло столкновение посетителей парка с бойцами Росгвардии, которые обеспечивали общественный порядок. В результате двое росгвардейцев получили телесные повреждения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Установлены участники потасовки. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инициатор столкновения задержан.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Парк Горького  Росгвардия  столкновения  уголовное дело  СК РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

14:59 Общество Уголовное дело возбуждено по факту столкновений десантников с Росгвардией в Парке Горького

13:44 В России Россия денонсирует договор о двойном налогообложении с Кипром

13:03 Власть Правительство снизит размер первоначального взноса по льготной ипотеке

11:53 Город (Москва и область) Кружки и секции «Московского долголетия» начали работать в 29 парках Москвы

11:29 Власть Правительство расширит список стратегически важных лекарств

Актуальные материалы

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

04:13 В России Российская вакцина от коронавируса формирует иммунитет у 100% добровольцев

16:37 Власть Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней

15:29 Происшествия Против депутата Галяминой возбуждено уголовное дело

08:20 Общество Москвичам напомнили, как оформить жилье в центрах госуслуг

15:36 В мире Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru