5 июня. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье на 84-м году жизни скончался Народный артист России Михаил Кокшенов.



Михаил Кокшенов родился в 1936 году. Закончил Московский индустриальный техникум, работал инженером. Затем закончил театральное училище имени Щукина. Служил в Академическом театре имени Маяковского, в Московском театре миниатюр, затем в Театре-студии киноактера.



За свою карьеру Кокшенов снялся более чем в 100 кинокартинах, среди которых «Женя, Женечка и „катюша“», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Не может быть!», «Даурия», «Самая обаятельная и привлекательная», «Русь изначальная» и другие. Зрителям Кокшенов запомнился в основном как исполнитель комических ролей. Также снимался в журнале «Фитиль» и детском киножурнале «Ералаш».



С 90-х годов Кокшенов начал выступать в качестве режиссера, продюссера и сценариста, снял более десятка фильмов.



В 2002 году Кокшенову присвоено звание Народного артиста РФ. В 2007 году награжден Орденом Дружбы.



В 2017 году Михаил Кокшенов перенес инсульт, после которого на публике не появлялся. Проходил длительное лечение в реабилитационном центре в Подмосковье.