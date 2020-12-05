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Общество     05.12.2020 23:50

Умер чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник

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Теги:  Виктор Понедельник  футбол  спорт 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщила его дочь на своей странице в Facebook.

После смерти Анатолия Крутикова в ноябре 2019 года Понедельник оставался последним живущим чемпионом Европы по футболу 1960 года. Он же является автором победного гола в финале Евро-1960.

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Теги: 
Виктор Понедельник  футбол  спорт 

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