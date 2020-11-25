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Общество     25.11.2020 20:07

Умер Диего Марадона

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Теги:  Диего Марадона  Марадона  футбол 

25 ноября. Mossovrtinfo.ru - В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона. Об этом сообщила аргентинская футбольная ассоциация. Марадона испытывал большие проблемы со здоровьем.

Диего Армандо Марадона. Справка

Марадона - аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Чемпион мира 1986 года. Лучший игрок чемпионата мира 1986 года. Вице-чемпион мира 1990 года. Участник четырех чемпионатов мира. Футболист года в Южной Америке 1979 и 1980 годов. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Чемпион Аргентины в составе клуба «Бока Хуниорс». Двукратный чемпион Италии в составе клуба «Наполи».

Лучший футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА, где он набрал 53,6 % голосов; по версии футбольной Комиссии ФИФА, Марадона — 3-й футболист в XX веке


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Теги: 
Диего Марадона  Марадона  футбол 

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