8 марта — Mossovetinfo.ru — 8 марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко. Об этом сообщала Пресс-служба Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
"Совет Международной Ассоциации "Альфа" выражает глубокие соболезнования семье и родным Александра Ивановича Мирошниченко. Память о нашем боевом товарище навсегда останется в наших сердцах!" - сообщается в некрологе, размещённом на сайте Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
Мирошниченко «в Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР – с 1978 года.
Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года (операция «Байкал-79»).
Затем в составе группы В. И. Шергина семь месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, обеспечивал личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля», - говорится в сообщении.
В 1993 году Александр Мирошниченко назначен заместителем, а в 1994-м первым заместителем начальника Группы «А» Главного управления охраны России.
Принимал участие в разрешении острейшего кризиса в августе 1991-го и октябре 1993 года.
Вместе с сотрудниками Группы «А» освобождал заложников в Будённовске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке («Норд-Ост»).
Возглавлял Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России (с октября 1998-го по декабрь 1999 года).
В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ России — начальника штаба.
Являлся вице-губернатором Тверской области, помощником Министра обороны РФ.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), «За военные заслуги», Почёта, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Почетный сотрудник контрразведки.
Возглавляя рабочую группу по линии Международной Ассоциации «Альфа», внес весомый вклад в разработку концепции и создание современной музейной экспозиции Управления «А» ЦСН ФСБ России.
Фото: сайт и пресс-служба Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»