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Общество     08.03.2025 22:44

Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал-полковник Мирошниченко

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Теги:  Александр Мирошниченко  смерть  некролог  соболезнования  группы «Альфа»  ветераны  ассоциация 

8 марта — Mossovetinfo.ru — 8 марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко. Об этом сообщала Пресс-служба Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

"Совет Международной Ассоциации "Альфа" выражает глубокие соболезнования семье и родным Александра Ивановича Мирошниченко. Память о нашем боевом товарище навсегда останется в наших сердцах!" - сообщается в некрологе, размещённом на сайте Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Мирошниченко «в Группе «А» Седьмого управления КГБ СССР – с 1978 года.

Участвовал в кабульских событиях декабря 1979 года (операция «Байкал-79»).

Затем в составе группы В. И. Шергина семь месяцев в условиях, сопряженных с риском для жизни, обеспечивал личную безопасность нового главы Афганистана Бабрака Кармаля», - говорится в сообщении.

В 1993 году Александр Мирошниченко назначен заместителем, а в 1994-м первым заместителем начальника Группы «А» Главного управления охраны России.


Принимал участие в разрешении острейшего кризиса в августе 1991-го и октябре 1993 года.

Вместе с сотрудниками Группы «А» освобождал заложников в Будённовске, на Васильевском спуске (Красная площадь, Москва), в селе Первомайском (Дагестан) и на Дубровке («Норд-Ост»).

Возглавлял Управление «А» Центра специального назначения ФСБ России (с октября 1998-го по декабрь 1999 года).

В последующем занимал должность первого заместителя руководителя Центра специального назначения ФСБ России — начальника штаба.

Являлся вице-губернатором Тверской области, помощником Министра обороны РФ.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Красной Звезды, Мужества (двумя), «За военные заслуги», Почёта, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Почетный сотрудник контрразведки.

Возглавляя рабочую группу по линии Международной Ассоциации «Альфа», внес весомый вклад в разработку концепции и создание современной музейной экспозиции Управления «А» ЦСН ФСБ России.

Фото: сайт и пресс-служба Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

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Теги: 
Александр Мирошниченко  смерть  некролог  соболезнования  группы «Альфа»  ветераны  ассоциация 

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