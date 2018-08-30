30 августа. Mossovetinfo.ru - Народный артист СССР, знаменитый певец Иосиф Кобзон скончался в Москве, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на родственников певца.



Кобзон скончался в возрасте 80 лет. В последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

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В марте 2009 года Иосифу Кобзону было присвоено звание Почетный гражданин города Москвы. В рамках процедуры присвоения этого звания была опубликована подробная биография Иосифа Кобзона.