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Общество     14.01.2021 23:05

Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский

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Теги:  смерть  Борис Грачевский  Грачевский 

14 января. Mossovetinfo.ru – Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался в Москве на 72-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену.

Грачевский был госпитализирован 28 декабря с коронавирусом. Его состояние оценивалось, как тяжелое. Позже самочувствие Грачевского улучшилось, 11 января его вывели из медикаментозного сна, но 14 января вновь ввели в кому.

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Теги: 
смерть  Борис Грачевский  Грачевский 

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