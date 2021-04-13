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Общество     13.04.2021 10:34

Умер легендарный футбольный врач Александр Ярдошвили

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Теги:  Александр Ярдошвили  футбол  смерть 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Знаменитый спортивный врач Александр Ярдошвили скончался в Москве на 67-м году жизни, сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Ярдошвили родился в 1955 году в Москве, после окончания школы закончил 3-й Медицинский институт (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет) по специальности «травматология». Работал на скорой помощи.

В 1980 году возглавил медицинский штаб футбольного клуба «Черноморец» (Одесса), став самым молодым врачом в футбольных командах мастеров СССР.

В 1982 году перешел на работу в московское «Динамо». В 1987 году из футбольного клуба перешел на работу в ватерпольный.

С 1992 по 2012 работал врачом в футбольном клубе «Локомотив» (Москва), при этом, в 1998 году работал в тренерском штабе сборной России по футболу.

С 2012 по 2015 работал в ПФК ЦСКА. С 2016 года вновь стал главным врачом футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Являлся заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей РФС, членом медицинского совета РФС.

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Теги: 
Александр Ярдошвили  футбол  смерть 

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