Умер легендарный футбольный врач Александр Ярдошвили

13 апреля. Mossovetinfo.ru — Знаменитый спортивный врач Александр Ярдошвили скончался в Москве на 67-м году жизни, сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Динамо» (Москва).



Ярдошвили родился в 1955 году в Москве, после окончания школы закончил 3-й Медицинский институт (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет) по специальности «травматология». Работал на скорой помощи.



В 1980 году возглавил медицинский штаб футбольного клуба «Черноморец» (Одесса), став самым молодым врачом в футбольных командах мастеров СССР.



В 1982 году перешел на работу в московское «Динамо». В 1987 году из футбольного клуба перешел на работу в ватерпольный.



С 1992 по 2012 работал врачом в футбольном клубе «Локомотив» (Москва), при этом, в 1998 году работал в тренерском штабе сборной России по футболу.



С 2012 по 2015 работал в ПФК ЦСКА. С 2016 года вновь стал главным врачом футбольного клуба «Динамо» (Москва).



Являлся заслуженным врачом России и главой профсоюза футбольных врачей РФС, членом медицинского совета РФС.