Умер Михаил Горбачев

31 августа. Mossovetinfo.ru — Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве, сообщили в ЦКБ. Горбачев умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни.



Первого и последнего президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой.



Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году. Он занимал посты председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, в 1990-1991 годах был президентом СССР.