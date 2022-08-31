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Общество     31.08.2022 10:05

Умер Михаил Горбачев

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Теги:  Михаил Горбачев  Горбачев 

31 августа. Mossovetinfo.ru — Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался вечером 30 августа в Москве, сообщили в ЦКБ. Горбачев умер в возрасте 91 года после продолжительной болезни.

Первого и последнего президента СССР похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой.

Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он занял этот пост в 1985 году. Он занимал посты председателя президиума Верховного совета СССР, председателя Верховного совета СССР, в 1990-1991 годах был президентом СССР.

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Теги: 
Михаил Горбачев  Горбачев 

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