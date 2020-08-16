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Общество     16.08.2020 13:52

Умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко

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Теги:  Николай Губенко  Губенко  Мосгордума  МГД  смерть 

16 августа. Mossovetinfo.ru – Умер депутат Московской городской Думы Николай Губенко. 17 августа ему исполнилось бы 79 лет. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил председатель Думы Алексей Шапошников. В конце марта у Губенко был выявлено коронавирус, он был госпитализирован.

Народный артист РСФСР Николай Губенко избирался депутатом Мосгордумы с 2005 года. С 2009 года был заместителем председателя столичного парламента.

Николай Губенко, Биография

Родился 17 августа 1941 года.

Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Народный артист РСФСР. Лауреат государственной премии РСФСР. C 1989 по 1991 год - министр культуры СССР, с 1995 по 2003 год - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, с 1999 по 2003 год - председатель Комитета Государственной Думы по культуре и туризму. С 2001 по 2006 год - член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. С 1993 года - художественный руководитель – директор театра «Содружество актеров Таганки».

Депутат Московской городской Думы четвертого (2005-2009 гг.), пятого (2009-2014 гг.) и шестого (2014-2019 гг.) созывов.

Вновь избран депутатом Думы 8 сентября 2019 года.

Заместитель Председателя Московской городской Думы (избран 19 сентября 2019 года).

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Теги: 
Николай Губенко  Губенко  Мосгордума  МГД  смерть 

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