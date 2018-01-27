28 января. Mossovetinfo.ru – Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в возрасте 91 года. Об этом говорится в заявлении на странице компании в Facebook.



Он скончался у себя дома в провинции Смоланд.



Кампрад - предприниматель из Швеции. Один из богатейших людей мира, основатель компании IKEA — сети магазинов, торгующих товарами для дома.