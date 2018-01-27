Другие материалы
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Общество
28.01.2018, 13:55
Умер основатель IKEA Ингвар Кампрад
28 января. Mossovetinfo.ru – Основатель IKEA Ингвар Кампрад умер в возрасте 91 года. Об этом говорится в заявлении на странице компании в Facebook. Он скончался у себя дома в провинции Смолан...
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Общество
27.01.2018, 23:25
Снегопад в Москве продлится несколько дней
27 января. Mossovetinfo.ru – Снегопад в Москве, который прогнозировали синоптики, продлится несколько дней. Об этом сообщает портал «Метеовести». С вечера субботы до среды включительно в Мос...
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Общество
27.01.2018, 12:03
В Москве расширен список пунктов получения паспортов болельщика ЧМ-2018
27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве расширен список пунктов получения паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Министерство связи и массовых коммуника...