26 марта. Mossovetinfo.ru – Организатор крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди скончался в Москве. Об этом сообщает «МК».



Он был госпитализирован в ночь на воскресенье с автобусной остановки на улице Поликарпова. Причина смерти – сердечный приступ. Ему было 62 года.



Мавроди - основатель акционерного общества «МММ», которое считается классической и крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. Был осужден в России за мошенничество в крупных размерах.