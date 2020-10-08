 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     08.10.2020 09:32

Умер Владимир Долгих

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Долгих  Долгих 

8 октября. Mossovetinfo.ru - Умер Владимир Долгих, участник Великой Отечественной войны, советский и российский государственный, партийный и общественный деятель. Ему было 95 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

С 2002 года Долгих был председателем Московского городского совета ветеранов. В 2010 году Мосгордума присвоила Долгих звание Почетный гражданин Москвы. Долгих имеет множество других государственных наград.

В 2013 году Собянин назначил Долгих сенатором от Москвы. До этого он был старейшим по возрасту депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва.

Владимир Долгих. Биография


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Долгих  Долгих 

Возврат к списку

Лента новостей

11:00 Город (Москва и область) Расписание электричек Савеловского и Ярославского направлений МЖД временно изменится с 12 октября

10:17 В России В Госдуме предложили запретить до конца года концерты в барах и кафе

09:32 Общество Умер Владимир Долгих

01:33 В России Каждая пятая российская компания планирует сокращение штатов к концу года

01:02 В России Глава Роспотребнадзора пригрозила ужесточением коронавирусных ограничений

Актуальные материалы

09:33 Город (Москва и область) Власти Москвы обсуждают повторное введение режима самоизоляции - СМИ

07:57 Власть Правительство изменило правила поддержки Фонда защиты прав дольщиков

07:40 В России Вопрос о переносе выборов в Госдуму на весну снят, они пройдут в сентябре 2021 года

00:14 Город (Москва и область) Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась - Собянин

23:55 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве в течение недели

11:31 В России В России число новых случаев коронавируса за сутки превысило 10 000

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru