8 октября. Mossovetinfo.ru - Умер Владимир Долгих, участник Великой Отечественной войны, советский и российский государственный, партийный и общественный деятель. Ему было 95 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
С 2002 года Долгих был председателем Московского городского совета ветеранов. В 2010 году Мосгордума присвоила Долгих звание Почетный гражданин Москвы. Долгих имеет множество других государственных наград.
В 2013 году Собянин назначил Долгих сенатором от Москвы. До этого он был старейшим по возрасту депутатом Государственной Думы РФ шестого созыва.
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