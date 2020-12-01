1 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, искуствовед Ирина Александровна Антонова скончалась в возрасте 98 лет, об этом сообщила пресс-служба музея.
Ирина Антонова родилась в Москве в 1922 году. После окончания школы поступила в Институт философии, литературы и истории на отделение искусствоведения, затем, после присоединения ИФЛИ к МГУ, училась в МГУ.
С началом войны поступила на курсы медсестер, работала в госпитале на Красной Пресне.
После окончания войны закончила обучение в МГУ и поступила на работу в ГМИИ имени Пушкина, в котором проработала до конца жизни. Параллельно поступила в аспирантуру при музее.
С 1961 года - директор ГМИИ имени Пушкина, эту должность занимала до 2013 года, руководив музеем в течение 52 лет. После отставки - президент ГМИИИ имени Пушкина.
Антонова являлась известным специалистом по итальянской живописи эпохи Возрождения, академиком Российской Академии художеств и Академии педагогических наук СССР. Лауреат российских и зарубежных премий, в том числе двух Государственных премий Российской Федерации. Антонова была награждена российским и зарубежными наградами, в ом числе являлась полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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