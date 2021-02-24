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Общество     24.02.2021 14:33

Усиление снегопада ожидается в Москве вечером 24 февраля

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Теги:  погода  прогноз погоды  снегопад  уборка снега 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Во второй половине дня в среду, 24 февраля, в Москве ожидается усиление снегопада, сообщается в telegam-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Снегопад продлится до утра 25 февраля, наиболее сильные осадки ожидаются в период с 23:00 до 09:00. По прогнозам синоптиков, сугробы в Москве могут вырасти на 8 сантиметров.

Уборочная техника с 15:00 начнет сплошное прометание улиц, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл будет повторен.

Водителей просят соблюдать внимание на дорогах и не мешать работе уборочной техники.




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Теги: 
погода  прогноз погоды  снегопад  уборка снега 

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