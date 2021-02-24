Усиление снегопада ожидается в Москве вечером 24 февраля

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Во второй половине дня в среду, 24 февраля, в Москве ожидается усиление снегопада, сообщается в telegam-канале комплекса городского хозяйства Москвы.



Снегопад продлится до утра 25 февраля, наиболее сильные осадки ожидаются в период с 23:00 до 09:00. По прогнозам синоптиков, сугробы в Москве могут вырасти на 8 сантиметров.



Уборочная техника с 15:00 начнет сплошное прометание улиц, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл будет повторен.



Водителей просят соблюдать внимание на дорогах и не мешать работе уборочной техники.







