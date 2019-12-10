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Общество     10.12.2019 11:35

Устойчивый снежный покров появится в Москве после 20 декабря

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Теги:  снег  погода 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Устойчивый снежный покров сформируется в Москве в третьей декаде декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, формирование снежного покрова в Москве в 2019 году будет одним из самых поздних. В среднем снег устойчиво ложиться в Москве в 20-х числах ноября. Однако иногда снег выпадает позже. В 2008 году снег в Москве лег 23 декабря, а в 2015 году – 26 декабря.

Позднее формирование устойчивого снежного покрова в Москве объясняется аномальным теплом. В настоящий момент температура воздуха в Москве на 4 градуса превышает средние значения.


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Теги: 
снег  погода 

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