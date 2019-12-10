10 декабря. Mossovetinfo.ru – Устойчивый снежный покров сформируется в Москве в третьей декаде декабря, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, формирование снежного покрова в Москве в 2019 году будет одним из самых поздних. В среднем снег устойчиво ложиться в Москве в 20-х числах ноября. Однако иногда снег выпадает позже. В 2008 году снег в Москве лег 23 декабря, а в 2015 году – 26 декабря.
Позднее формирование устойчивого снежного покрова в Москве объясняется аномальным теплом. В настоящий момент температура воздуха в Москве на 4 градуса превышает средние значения.
12:38 Город (Москва и область) Собянин: Лужков возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города
12:23 Общество Умер Юрий Лужков
12:09 Происшествия Сбой в движении поездов произошел днем 10 декабря на МЦД-1
11:56 Другое Названы соперники сборной России по товарищеским матчам перед Евро-2020
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина