10 декабря. Mossovetinfo.ru – Устойчивый снежный покров сформируется в Москве в третьей декаде декабря, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, формирование снежного покрова в Москве в 2019 году будет одним из самых поздних. В среднем снег устойчиво ложиться в Москве в 20-х числах ноября. Однако иногда снег выпадает позже. В 2008 году снег в Москве лег 23 декабря, а в 2015 году – 26 декабря.



Позднее формирование устойчивого снежного покрова в Москве объясняется аномальным теплом. В настоящий момент температура воздуха в Москве на 4 градуса превышает средние значения.