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Общество     30.03.2024 14:31

В 120 центрах «Московского долголетия» создано свыше 5 тысяч клубов - Собянин

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Теги:  Московское долголетие  Собянин  центры  власть  эффективность 

30 марта — Mossovetinfo.ru —— В 120 центрах «Московского долголетия» создано свыше 5 тысяч клубов, «в проекте задействовано больше 1,3 тысяч столичных организаций, среди них — музеи, кинотеатры и другие современные площадки», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

«В этом семестре для участников проекта также открыли двери 20 ведущих российских вузов. В одном из старейших художественных университетов страны РГХПУ им. С.Г. Строганова они осваивают азы живописи. В МГУ им. М.В. Ломоносова — изучают историю и философию, а в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева — готовятся к дачному сезону», — сообщает мэр столицы.

На проект «Московское долголетие» в 2024 году выделено 4,9 млрд рублей из бюджета города.

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Теги: 
Московское долголетие  Собянин  центры  власть  эффективность 

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