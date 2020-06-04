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Общество     04.06.2020 13:43

В 2020 году около 60% россиян планируют отдыхать в России - опрос

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Теги:  отпуск  опрос 

4 июня. Mossovetinfo.ru – В 2020 году провести отдых в России планируют 57% россиян, следует из данных опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Провести отпуск за границей намерены 16% опрошенных, 14% хотят провести отпуск и за границей, и в России, еще 13% намерены отказаться от поездок и провести отпуск дома.

Из тех, кто намерен провести отпуск в России, 53% собираются поехать на юг, 27% собираются на Байкал или на Алтай, 22% собираются посетить крупные города страны.

45% опрошенных намерены потратить на отпуск 30 тысяч рублей, а 38% респондентов сообщили, что намерены экономить сильнее, чем обычно – в том числе покупать более дешевые билеты и выбирать более дешевые варианты проживания.


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Теги: 
отпуск  опрос 

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