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Общество     23.10.2019 16:29

В «Активном гражданине» началось голосование по выбору лучше городского фестиваля

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Теги:  Активный гражданин  голосование  фестивали 

23 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору лучшего городского фестиваля в рамках премии «Путеводная звезда».

Для голосования предложены фестивали «Круг света», «Путешествие в Рождество», «Спасская башня», Международный фестиваль искусств «Вдохновение», фестиваль фейерверков «Ростех» и День города — 2019. Кроме того, участники голосования могут предложить свой вариант.

Премия «Путеводная звезда» вручается в 1999 году лучшим предприятиям и проектам туристической и гостиничной индустрии Москвы. В последние четыре года победителя в номинации «Лучший городской фестиваль» выбирают участники проекта «Активный гражданин».


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Теги: 
Активный гражданин  голосование  фестивали 

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