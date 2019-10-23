23 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору лучшего городского фестиваля в рамках премии «Путеводная звезда».



Для голосования предложены фестивали «Круг света», «Путешествие в Рождество», «Спасская башня», Международный фестиваль искусств «Вдохновение», фестиваль фейерверков «Ростех» и День города — 2019. Кроме того, участники голосования могут предложить свой вариант.



Премия «Путеводная звезда» вручается в 1999 году лучшим предприятиям и проектам туристической и гостиничной индустрии Москвы. В последние четыре года победителя в номинации «Лучший городской фестиваль» выбирают участники проекта «Активный гражданин».