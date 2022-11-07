7 ноября, Mossovetinfo.ru - Главный редактор ИА Regnum Модест Колеров и сотрудники редакции 7 ноября в своих каналах в Телеграм сообщили, что "Вскрывшиеся беспрецедентные вмешательства в работу СМИ заставляют ИА Regnum подать соответствующие заявления в Генпрокуратуру, Роскомнадзор, Минцифры. «Регнум» не сдастся". Скриншот текста заявления ИА Regnum в Генпрокуратуру РФ опубликован в прикрепленных файлах. Колеров сообщил, что Заявление принято и "ему присвоен номер ID_GP".
Ранее Колеров в своем Заявлении "о происходящем в ИА REGNUM" сообщил:
- "Первое. То, что происходит, является рейдерским захватом. Первоначальные предположения об этом, которые появились 2 ноября 2022 г., после объявления коллективу редакции некими лицами об увольнении генерального директора агентства Ю.С. Крижанской и моем, полностью подтвердились. Со 2 ноября по сегодняшний момент происходит рейдерский захват ИА REGNUM. И наше общество, наши коллеги должны об этом знать.";
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"Второе. Правовой аспект. Рейдеры до сих пор так и не предъявили надлежащих документов о юридически чистой процедуре отстранения генерального директора и главного редактора от исполнения служебных обязанностей. Более того, они не предоставили надлежащих юридических документов о своем назначении. Еще более того — и коллеги оценят весь беспредел ситуации — к работе в админке сайта агентства они допустили людей, не состоящих в штате ИА Regnum! В то же время сотрудникам ИА Regnum, находящимся в штате, выставлять новости на сайт ЗАПРЕЩЕНО — им заблокирован доступ!";
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"То есть новости, появляющиеся последние два-три дня на сайте ИА Regnum, по сути выпускает неизвестно кто, неизвестно на каком основании, а юридическая ответственность формально лежит на ИА Regnum. Соответственно, сейчас может быть опубликован какой угодно материал с какого угодно рода лозунгами и призывами, наличием запрещенных в России организаций и т.п., на основании чего ИА Regnum могут быть вчинены многомиллионные иски, могут быть вынесены предупреждения, либо агентство может быть и вовсе закрыто, а юридической ответственности рейдеры, захватившие агентство, не будут нести никакой.".
Колеров отметил, что "в России подобное, по-моему, случается впервые. И это скандал. Скандал, который требует реакции нашего общества".
7 ноября вечером на официальном сайте издания было сообщено, что новым главным редактором федерального информационного агентства Regnum назначили Марину Ахмедову, которая ранее работала обозревателем журнала «Эксперт» и занимала пост заместителя главного редактора журнала «Русский репортер». Она также является членом Совета по правам человека при президенте России.