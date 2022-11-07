"Первое. То, что происходит, является рейдерским захватом. Первоначальные предположения об этом, которые появились 2 ноября 2022 г., после объявления коллективу редакции некими лицами об увольнении генерального директора агентства Ю.С. Крижанской и моем, полностью подтвердились. Со 2 ноября по сегодняшний момент происходит рейдерский захват ИА REGNUM. И наше общество, наши коллеги должны об этом знать.";

"Второе. Правовой аспект. Рейдеры до сих пор так и не предъявили надлежащих документов о юридически чистой процедуре отстранения генерального директора и главного редактора от исполнения служебных обязанностей. Более того, они не предоставили надлежащих юридических документов о своем назначении. Еще более того — и коллеги оценят весь беспредел ситуации — к работе в админке сайта агентства они допустили людей, не состоящих в штате ИА Regnum! В то же время сотрудникам ИА Regnum, находящимся в штате, выставлять новости на сайт ЗАПРЕЩЕНО — им заблокирован доступ!";

"То есть новости, появляющиеся последние два-три дня на сайте ИА Regnum, по сути выпускает неизвестно кто, неизвестно на каком основании, а юридическая ответственность формально лежит на ИА Regnum. Соответственно, сейчас может быть опубликован какой угодно материал с какого угодно рода лозунгами и призывами, наличием запрещенных в России организаций и т.п., на основании чего ИА Regnum могут быть вчинены многомиллионные иски, могут быть вынесены предупреждения, либо агентство может быть и вовсе закрыто, а юридической ответственности рейдеры, захватившие агентство, не будут нести никакой.".

7 ноября, Mossovetinfo.ru - Главный редактор ИА Regnum Модест Колеров и сотрудники редакции 7 ноября в своих каналах в Телеграм сообщили, что "Вскрывшиеся беспрецедентные вмешательства в работу СМИ заставляют ИА Regnum подать соответствующие заявления в Генпрокуратуру, Роскомнадзор, Минцифры. «Регнум» не сдастся". Скриншот текста заявления ИА Regnum в Генпрокуратуру РФ опубликован в прикрепленных файлах. Колеров сообщил, что Заявление принято и "ему присвоен номер ID_GP".Ранее Колеров в своем Заявлении "о происходящем в ИА REGNUM" сообщил:Колеров отметил, что "в России подобное, по-моему, случается впервые. И это скандал. Скандал, который требует реакции нашего общества".7 ноября вечером на официальном сайте издания было сообщено, что новым главным редактором федерального информационного агентства Regnum назначили Марину Ахмедову, которая ранее работала обозревателем журнала «Эксперт» и занимала пост заместителя главного редактора журнала «Русский репортер». Она также является членом Совета по правам человека при президенте России.