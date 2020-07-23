23 июля. Mossovetinfo.ru – В Государственной Думе предложили штрафовать мотоциклистов и владельцев мопедов за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе. Об этом сообщают «Известия». За данное нарушение предлагается выписывать штраф в размере трех тысяч рублей.



За опасное вождение и лавирование между рядами штраф, согласно законопроекту, может составить до 15 тысяч рублей Нарушителя также могут лишить водительских прав на срок до шести месяцев. Документ разработала депутат Госдумы Светлана Бессараб.