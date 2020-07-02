2 июля. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в июле, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, температура будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. В ночные часы температура воздуха будет колебаться на уровне от +12 до +17°, в дневное время температура будет подниматься до +23…+28°. При этом, в течение месяца превышение температурных значений над нормой будет сокращаться.



Кроме того, предполагается, что в июле в Москве не будет сильных дождей, по прогнозам выпадет не более 70% месячной нормы осадков.