2 июля. Mossovetinfo.ru – Комфортная летняя погода ожидается в Москве в июле, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, температура будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. В ночные часы температура воздуха будет колебаться на уровне от +12 до +17°, в дневное время температура будет подниматься до +23…+28°. При этом, в течение месяца превышение температурных значений над нормой будет сокращаться.
Кроме того, предполагается, что в июле в Москве не будет сильных дождей, по прогнозам выпадет не более 70% месячной нормы осадков.
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