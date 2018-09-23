23 сентября. Mossovetinfo.ru – В конце сентября в Москве температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По прогнозам синоптиков, 26 сентября в Москве может произойти снегопад, однако снега будет немного, и он быстро растает. В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов.



В течение недели в дневное время температура воздуха в Москве будет в районе +10…+13°