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Общество     23.09.2018 17:59

В конце сентября температура в Москве может опуститься до 0

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Теги:  погода 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – В конце сентября в Москве температура воздуха в Москве может опуститься до 0 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, 26 сентября в Москве может произойти снегопад, однако снега будет немного, и он быстро растает. В ночные часы температура воздуха может понижаться до 0 градусов.

В течение недели в дневное время температура воздуха в Москве будет в районе +10…+13°


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Карта места

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Теги: 
погода 

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