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Общество     29.12.2020 15:58

В Ленинградской области решили не вводить комендантский час для детей

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Теги:  Ленинградская область  дети  подростки  карантин  отмена 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - В Ленинградской области приняли решение не вводить карантин для школьников в дни новогодних праздников, сообщается в аккаунте региона в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что с 30 декабря по 10 января детям и подросткам младше 18 лет будет запрещено выходить из дома с 9 вечера и до 6 утра.

Кроме того, детям и подросткам планировалось запретить посещение стадионов, парков и скверов, интернет- и игровых клубов, торговых и развлекательных заведений, а также пользоваться общественным транспортом.

Однако в итоге после консультаций с главами районных администраций данная мера была признана избыточной.


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Теги: 
Ленинградская область  дети  подростки  карантин  отмена 

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