29 декабря. Mossovetinfo.ru - В Ленинградской области приняли решение не вводить карантин для школьников в дни новогодних праздников, сообщается в аккаунте региона в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что с 30 декабря по 10 января детям и подросткам младше 18 лет будет запрещено выходить из дома с 9 вечера и до 6 утра.
Кроме того, детям и подросткам планировалось запретить посещение стадионов, парков и скверов, интернет- и игровых клубов, торговых и развлекательных заведений, а также пользоваться общественным транспортом.
Однако в итоге после консультаций с главами районных администраций данная мера была признана избыточной.
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