9 октября. Mossovetinfo.ru – В среду, 9 октября в 15:00 в Мосгордуме по инициативе фракции КПРФ пройдет круглый стол, на котором обсудят вопросы реконструкции территории Бадаевского завода, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-центре столичного парламента. Тема круглого стола - «За сохранение историко-культурного облика ансамбля Бадаевского пивоваренного завода».



К участию в круглом столе приглашены представители городских властей, профильных городских структур, представители движения «Архнадзор», муниципальные депутаты, активисты и общественники, которые представляют местных жителей.



Бадаевский завод является объектом культурного наследия, однако за последние годы ряд исторических зданий завода был выведен из-под охраны государства, а зона охраны сильно урезана. Из 11 зданий завода под охраной государства остались лишь три. На месте завода планируется построить современный жилой квартал, частью которого должны стать сохранившиеся исторические здания.



По мнению координатора «Архнадзора» Константина Михайлова, реализация проекта строительства жилого комплекса уничтожит Бадаевский завод как памятник архитектуры. Завод перестанет быть архитекутрной доминантой местности, в которой он расположен. «Он становится элементом постмодернистского архитектурного коллажа, этаким довеском к новому архитектурному проекту», - написал Михайлов в своей статье, опубликованной в журнале «Огонек».







Депутаты и общественники опасаются, что в процессе строительства нового жилого квартала исторические здания завода могут попросту обрушиться. С протестами против планов строительства жилого комплекса на месте Бадаевского завода уже неоднократно выступали местные жители, проводившие митинги и пикеты.



Организатор круглого стола, член комиссии МГД по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Екатерина Енгалычева заявила, что долг депутатов и общественности остановить планы по разрушению и уничтожению Бадаевского завода, не допустить вспышки социальной напряженности и донести мнение москвичей до чиновников, которые принимают решения.

