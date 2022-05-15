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Общество
21.05.2022, 10:13
В Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образования
21 мая. Mossovetinfo.ru - На круглом столе в Мосгордуме обсудили существующую проблему с доступностью объектов образо...
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Общество
17.05.2022, 15:07
В Кремле не знают о создании аналога пионерии - пресс-секретарь президента
17 мая, Mossovetinfo.ru – В Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации,...
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Общество
15.05.2022, 11:59
Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении
15 мая. Mossovetinfo.ru - Украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на ежегодном конкурсе ...