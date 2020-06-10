10 июня. Mossovetinfo.ru – Около 30 градусов тепла будет в Москве в среду, 10 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура в столице составит +28…+30°, в Московской области +26…+31°. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.



Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

