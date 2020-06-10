10 июня. Mossovetinfo.ru – Около 30 градусов тепла будет в Москве в среду, 10 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Температура в столице составит +28…+30°, в Московской области +26…+31°. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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