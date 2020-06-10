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Общество     10.06.2020 08:21

В Московском регионе 10 июня будет около 30 градусов тепла

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Теги:  погода  Московская область  Подмосковье  погода в Москве  прогноз погоды 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Около 30 градусов тепла будет в Москве в среду, 10 июня. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура в столице составит +28…+30°, в Московской области +26…+31°. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  Московская область  Подмосковье  погода в Москве  прогноз погоды 

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