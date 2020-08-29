29 августа. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 30 августа из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.
Кроме того, в Московской области в первой половине дня 30 августа ожидается гроза.
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