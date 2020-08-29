 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     29.08.2020 22:28

В Московском регионе 30 августа ожидается сильный ветер

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 30 августа из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Кроме того, в Московской области в первой половине дня 30 августа ожидается гроза.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

22:28 Общество В Московском регионе 30 августа ожидается сильный ветер

13:31 Власть Путин признал легитимность выборов президента Белоруссии

16:58 Город (Москва и область) Сервис доставки документов из МФЦ заработал в семи округах Подмосковья

16:24 Общество Навальный по-прежнему в коме, но угрозы его жизни нет – клиника «Шарите»

15:36 Город (Москва и область) В Москве перед началом учебного года обновили дорожную размету возле школ

Актуальные материалы

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу

16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru