29 августа. Mossovetinfo.ru – Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе 30 августа из-за сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр. Ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.



Кроме того, в Московской области в первой половине дня 30 августа ожидается гроза.