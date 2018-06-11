15:25 Общество В Москве 12 июня ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
14:59 Город (Москва и область) Илья Яшин официально стал выдвинутым кандидатом в мэры Москвы
13:37 Город (Москва и область) В столице 11-12 июня проходит фестиваль «День России. Московское время»
22:10 Город (Москва и область) Официальная фан-зона ЧМ-2018 открылась в Москве на Воробьевых горах
08:34 Общество Началась процедура банкротства Urban Group
09:04 Город (Москва и область) На дорогах Москвы стали применять новый формат выделенных полос
07:54 Город (Москва и область) В связи с ЧМ-2018 изменены правила въезда автобусов в Москву
07:35 Общество В Москве пройдут бесплатные экскурсии ко Дню России
07:30 Город (Москва и область) Навигацию обновят на всех станциях МЦК и метро