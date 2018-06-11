В Москве 12 июня ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

11 июня. Mossovetinfo.ru - Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 12 июня из-за сильного ветра. По данным Гидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.



Желтый - третий уровень по погодной шкале опасности из пяти. Он означает, что погода потенциально опасна.