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Общество     11.06.2018 15:25

В Москве 12 июня ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

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Теги:  погода 

11 июня. Mossovetinfo.ru - Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 12 июня из-за сильного ветра. По данным Гидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Желтый - третий уровень по погодной шкале опасности из пяти. Он означает, что погода потенциально опасна.

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Теги: 
погода 

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