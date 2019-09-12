12 сентября. Mossovetinfo.ru – Синоптики прогнозирую возможный температурный рекорд в Москве 12 сентября, сообщается на портале «Метеоновости».



По прогнозам синоптиков, температура воздуху в Москве в четверг может подняться до 27 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 1932 году, когда в Москве была зафиксирована температура в +26,4 градуса.