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Общество     17.05.2018, 08:39

В Москве 17 мая будет жарко, не исключена гроза

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Теги:  погода 

17 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 17 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве на 17 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, так как в городе ожидаются сильный ветер, грозу, а также отмечают высокую пожароопасность.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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