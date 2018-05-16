17 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 17 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, не исключена гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +24…+26°, по области +22…+27°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба.



Ранее сообщалось, что в Москве на 17 мая объявлен желтый уровень погодной опасности, так как в городе ожидаются сильный ветер, грозу, а также отмечают высокую пожароопасность.