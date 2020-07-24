 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     24.07.2020 15:15

В Москве 24 июля пройдут выпускные вечера

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выпускной  Парк Горького 

24 июля. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 24 июля, в Москве пройдут праздники выпускников.

Главной праздничной площадкой выпускного станет Парк Горького, где для выпускников подготовлена насыщенная программа. Ранее сообщалось, что в связи с праздником выпускников вход в парк 24 июля будет ограничен.

Безопасность выпускных обеспечат более 3 тысяч человек: более 1800 сотрудников полиции, 700 бойцов Росгвардии, более 400 сотрудников частных охранных предприятий, около 150 дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка. 800 из них будут работать в Парке Горького.

Будут обеспечены все профилактические меры и санитарные требования для того, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выпускной  Парк Горького 

Возврат к списку

Лента новостей

15:15 Общество В Москве 24 июля пройдут выпускные вечера

14:53 Другое ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордны 4,25%

14:46 Другое Исполком РФС утвердил структуру календаря на сезон-2020/21

13:44 Происшествия Поезда на зеленой ветке метро проезжают станцию «Новокузнецкая» без остановки

13:31 В России С 1 августа возобновляется международное авиасообщение

Актуальные материалы

09:19 Город (Москва и область) С начала 2002 года около 6 тысяч человек уже переехали в новое жилье по программе реновации

08:14 Общество В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

07:08 Общество Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

20:11 Власть Собянин сменил главу департамента образования Москвы

08:56 Город (Москва и область) «День без турникетов» пройдет в Москве с 23 по 25 июля

08:18 Город (Москва и область) Более 80 мероприятий запланировано в рамках празднования 81-летия ВДНХ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru