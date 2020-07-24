24 июля. Mossovetinfo.ru – В пятницу, 24 июля, в Москве пройдут праздники выпускников.
Главной праздничной площадкой выпускного станет Парк Горького, где для выпускников подготовлена насыщенная программа. Ранее сообщалось, что в связи с праздником выпускников вход в парк 24 июля будет ограничен.
Безопасность выпускных обеспечат более 3 тысяч человек: более 1800 сотрудников полиции, 700 бойцов Росгвардии, более 400 сотрудников частных охранных предприятий, около 150 дружинников и представителей общественных пунктов охраны порядка. 800 из них будут работать в Парке Горького.
Будут обеспечены все профилактические меры и санитарные требования для того, чтобы исключить возможность распространения вирусной инфекции.
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