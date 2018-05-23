Общество 25.05.2018, 10:59 «Зеленые» выдвинут Закондырина кандидатом в мэры Москвы

25 мая. Mossovetinfo.ru – Председатель партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин будет выдвинут как единый «зеленый кандидат» от экологической общественности на выборах мэра Москвы в сентябре 20...

Общество 25.05.2018, 09:53 В Москве 25 мая ожидается до 20 градусов тепла

25 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в пятницу, 25 мая, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в столице +18…+20°, по области +16…+21...