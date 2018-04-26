26 апреля. Mossovetinfo.ru – До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг, 26 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура воздуха в столице столице +11…+13°, по области +9…+14°. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Атмосферное давление немного повысится и составит 738 миллиметров ртутного столба.
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