26 апреля. Mossovetinfo.ru – До 20 процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в четверг, 26 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице столице +11…+13°, по области +9…+14°. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.



Атмосферное давление немного повысится и составит 738 миллиметров ртутного столба.