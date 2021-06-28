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Общество     28.06.2021 09:08

В Москве 28 июня ожидаются гроза, град и сильный ветер

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Теги:  погода  гроза  ветер  дождь  предупреждение 

28 июня. Mossovetinfo.ru - В понедельник, 28 июня, в Москве ожидается грозовые дожди и сильный ветер, сообщает московское управление МЧС.

По прогнозам синоптиков в период с 09:00 до 24:00 ожидаются ливневые дожди, местами град, гроза, при грозе усиление ветра до 22 метров в секунду.

Москвичам рекомендуется соблюдаться осторожность на дорогах, не парковаться под деревьями, избегать резких маневров во время грозы, снизить скорость и увеличить дистанцию. Находясь на улице, рекомендуется быть внимательными, не укрываться под деревьями от непогоды, обходить рекламные и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

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Карта места

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Теги: 
погода  гроза  ветер  дождь  предупреждение 

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