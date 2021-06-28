09:08 Общество В Москве 28 июня ожидаются гроза, град и сильный ветер
08:21 Город (Москва и область) Кафе и рестораны в Москве с 28 июня можно посетить только при наличии QR-кода
13:42 Происшествия В Москве во время футбола на матче ЛФЛ умер неизвестный футболист
13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми
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13:20 Власть Путин поручил расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми
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