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Общество     02.09.2022 09:38

В Москве 2 сентября будет прохладно, пройдут кратковременные дожди

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Теги:  погода  прогноз погоды 

2 сентября. Mossovetinfo.ru — В пятницу, 2 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Воздух в столице не погреется выше 14 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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