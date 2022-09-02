В Москве 2 сентября будет прохладно, пройдут кратковременные дожди

2 сентября. Mossovetinfo.ru — В пятницу, 2 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Воздух в столице не погреется выше 14 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.