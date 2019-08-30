30 августа. Mossovetinfo.ru – По-июльски теплая, солнечная и сухая погода ожидается в Москве в пятницу, 30 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление немного понизится, и составит 752 миллиметра ртутного столба.