30 августа. Mossovetinfo.ru – По-июльски теплая, солнечная и сухая погода ожидается в Москве в пятницу, 30 августа, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление немного понизится, и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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