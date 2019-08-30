Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     30.08.2019 09:57

В Москве 30 августа будет солнечно и без осадков

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

30 августа. Mossovetinfo.ru – По-июльски теплая, солнечная и сухая погода ожидается в Москве в пятницу, 30 августа, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление немного понизится, и составит 752 миллиметра ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

17:22 Власть Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы

16:19 Город (Москва и область) Дом по реновации в Нагатинском затоне введут в строй до конца 2019 года

15:39 Город (Москва и область) Торги по продаже здания гостиницы «Пекин» в Москве не состоятся

14:48 Другое Стали известны соперники российских команд по групповым этапам Лиги чемпионов и Лиги Европы

13:52 Происшествия Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве

Актуальные материалы

08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада

08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ

12:12 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие оппозиции 3 сентября

21:32 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 26 августа по 1 сентября

21:08 Общество «Умное голосование» и бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользы оппозиции - Костин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru