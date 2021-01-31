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Общество     31.01.2021 09:29

В Москве 31 января пройдет сильный снегопад

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31 января. Mossovetinfo.ru – До десяти процентов месячной нормы осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве 31 января: настоящая зима – снегопад. Бодрящие морозцы и сугробы под 30 сантиметров и выше», - написал Тишковец.

Температура воздуха днем 31 января в Москве состоит от минус двух до минус четырех градусов.

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Карта места

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