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Общество     03.07.2020 08:47

В Москве 3 июля будет жарко, ожидаются небольшие осадки

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Теги:  погода 

3 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве в пятницу, 3 июля, ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди, сообщает Центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +25…+27°. Во второй половине дня над городом сформируются кучевые облака, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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