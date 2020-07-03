3 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве в пятницу, 3 июля, ожидается жаркая погода и кратковременные грозовые дожди, сообщает Центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве поднимется до +25…+27°. Во второй половине дня над городом сформируются кучевые облака, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Атмосферное давление немного вырастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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