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Общество     05.06.2020 11:57

В Москве 5 июня ожидаются грозовые дожди, град и сильный ветер

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение  дождь  град  гроза 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило об ожидающихся в Москве неблагоприятных погодных явлениях.

5 июня в период с 13:00 до 22:00 в Москве ожидаются грозовые дожди, град и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.
Напоминается, что во время грозы нельзя находится возле водоемов.

Граждан просят соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение  дождь  град  гроза 

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