5 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило об ожидающихся в Москве неблагоприятных погодных явлениях.



5 июня в период с 13:00 до 22:00 в Москве ожидаются грозовые дожди, град и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.



Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.

Напоминается, что во время грозы нельзя находится возле водоемов.



Граждан просят соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.