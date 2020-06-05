5 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило об ожидающихся в Москве неблагоприятных погодных явлениях.
5 июня в период с 13:00 до 22:00 в Москве ожидаются грозовые дожди, град и усиление ветра, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не парковать автомобили под деревьями и слабозакрепленными конструкциями.
Напоминается, что во время грозы нельзя находится возле водоемов.
Граждан просят соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
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