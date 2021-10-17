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Общество     17.10.2021 11:33

В Москве четвертый день подряд фиксируется более 6,5 тысячи новых случаев COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

17 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве четвертый день подряд фиксируется более 6,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, за сутки выявлено 6740 новых случаев COVID-19.

За сутки госпитализировано 1357 человек, на ИВЛ находится 631 человек. Выздоровели еще 3 206 человек. В столице за сутки скончались 70 пациентов

За последние сутки в России выявлено 34 303 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 997 летальных исходов.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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