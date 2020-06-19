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Общество     19.06.2020 13:50

В Москве до вечера 19 июня ожидаются гроза, дождь, град и сильный ветер

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

19 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы опубликовал предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве до вечера пятницы, 19 июня.

По прогнозам синоптиков, с 13:00 до 22:00 в Москве ожидаются грозовые дожди, град и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 метров в секунду.

Москвичам рекомендовано по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае поездок соблюдать дистанцию и скоростной режим. Не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Напоминается, что во время грозы нельзя купаться, находится возле водоемов. Рекомендуется укрываться от непогоды в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять без присмотра детей.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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