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Общество     15.12.2021 15:41

В Москве на следующей неделе ожидаются 20-градусные морозы

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Теги:  погода  прогноз погоды 

15 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве на неделе с 20 по 26 декабря ожидаются 20-градусные мороза. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

До минус 20 градусов в столице ожидается в ночь на вторник. Днем во вторник будет около 14 градусов мороза. Такая погода продержится в течение нескольких дней.

В последние выходные декабря температура воздуха повысится до минус 8-6 градусов.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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