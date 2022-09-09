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Общество     09.09.2022 12:45

В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

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Теги:  Иосиф Кобзон  памятник  открытие 

9 сентября. Mossovetinfo.ru — Памятник Народному артисту СССР и Почетному гражданину Москвы Иосифу Кобзону открыли в Москве. Памятник установлен по адресу Оружейный переулок, владение 45. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Открытие монумента состоялось за два дня до 85-летия со дня рождения знаменитого деятеля искусств. Скульптура высотой 2,8 метра повернута в сторону улицы Петровка.

Советский и российский певец, педагог, политический и общественный деятель Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Ранее в честь Иосифа Кобзона была названа набережная на северо-западе Москвы, а в марте 2020 года на здании Российской академии музыки имени Гнесиных, где Кобзон учился, а затем преподавал, была открыта мемориальная доска в честь певца.

Биография Иосифа Кобзона.

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Теги: 
Иосиф Кобзон  памятник  открытие 

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