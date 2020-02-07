В Москве открылся еще один детский технопарк

7 февраля. Mossovetinfo.ru - Детский технопарк «Менделеев-центр» открылся в Москве. Об этом сообщает mos.ru.



Технопарк создали на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ). Ученики смогут узнать о химии то, о чем им не расскажут в обычной школе, и научатся применять современные химические технологии.



На данный момент в Москве работает 18 детских технопарков, действующих на базе ведущих московских университетов и научных центров.