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Общество     07.02.2020 17:20

В Москве открылся еще один детский технопарк

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Теги:  технопарки  дети  образование 

7 февраля. Mossovetinfo.ru - Детский технопарк «Менделеев-центр» открылся в Москве. Об этом сообщает mos.ru.

Технопарк создали на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (РХТУ). Ученики смогут узнать о химии то, о чем им не расскажут в обычной школе, и научатся применять современные химические технологии.

На данный момент в Москве работает 18 детских технопарков, действующих на базе ведущих московских университетов и научных центров.

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Карта места

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Теги: 
технопарки  дети  образование 

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